Barbano | inammissibile che il Napoli si scopra in modo così indecente come nella volata di Ngonge

(Di domenica 16 aprile 2023) Sul Corriere dello Sport Alessandrosi sofferma sul pericolo che ha corso ilsul finire della partita di ieri contro il Verona, al Maradona. Al 91?, il giovane Cyril, imbeccato da Verdi, si è involato tutto solo verso la porta di Meret e per fortuna delha colpito maldestramente il pallone gettando alle ortiche l’occasione gol che avrebbe dato tre punti ai gialloblu. “il, dopo aver assediato la porta di Montipò per settanta minuti con scarsa fantasia e incisività, e per altri venti con caparbia irresolutezza, ha evitato di uscire battuto dal Maradona alla vigilia del ritorno di Champions con il Milan. Resta il fatto che la ciabattata di questo giovane carneade, figlio della interessata esterofilia del calcio italiano, dovrebbe essere di lezione. ...

