Bambino di 4 anni cade e sbatte la testa, mamma e papà lo portano all'ospedale ma viene dimesso. A casa la situazione precipita e il piccolo ... (Di domenica 16 aprile 2023) La notizia è riportata oggi dal quotidiano La Gazzetta del Sud. I genitori dopo la caduta hanno portato il piccolo all'ospedale Fogliani di Milazzo dove però i sanitari avrebbero accertato che le sue ... Leggi su leggo (Di domenica 16 aprile 2023) La notizia è riportata oggi dal quotidiano La Gazzetta del Sud. I genitori dopo la caduta hanno portato ilall'Fogliani di Milazzo dove però i sanitari avrebbero accertato che le sue ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Le autorità russe affermano ogni volta di bombardare 'solo installazioni militari' in Ucraina. Ecco una di queste p… - Poesiaitalia : Il 14 aprile 1980, esattamente 43 anni fa moriva Gianni Rodari, il più grande scrittore di favole e filastrocche de… - Agenzia_Ansa : MESSICO | Sette persone uccise in un parco acquatico dopo l'irruzione di un gruppo armato, tra le vittime anche un… - Mardom74 : RT @PediatriaOggi: Diego Frazão Torquato, un bambino brasiliano di 12 anni mentre suona il violino al funerale del suo insegnante. L’insegn… - luca_s_cag : Messina una caduta in casa bambino di 4 anni muore per emorragia cerebrale portato al PS era stato rimandato a ca… -