Baiardo e la foto di Berlusconi: dai Pm nuove verifiche (Di domenica 16 aprile 2023) Dalle perquisizioni non è saltata fuori. Ma gli inquirenti non smetteranno di cercare. È tutt'altro che chiarito – scrive Il Corriere della Sera – il giallo della foto che Salvatore Baiardo, il factotum dei fratelli Graviano, avrebbe mostrato al conduttore televisivo Massimo Giletti. E che immortalerebbe Silvio Berlusconi, il boss Giuseppe Graviano e il generale L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

