Bagnai (Lega): “Le politiche di austerità tra le cause dell’incremento del rapporto debito/Pil italiano” (Di domenica 16 aprile 2023) ROMA – “I dati statistici mostrano che l’incremento del rapporto debito/PIL italiano negli ultimi 15 anni è dovuto pressoché interamente a un calo del denominatore, cioè del Pil. In altri termini, non è stata la prodigalità del governo italiano a causare un incremento di questo rapporto, ma la sua diligenza nel seguire le politiche di austerità”. Lo ha affermato il deputato e responsabile economico della Lega Alberto Bagnai ieri a Roma in occasione del convegno “Dieci anni di asimmetrie europee. Stabilità, crescita e convergenza a un anno dal voto in Europa”, promosso per celebrare i primi 10 anni dell’associazione a/simmetrie – Associazione italiana per lo studio delle asimmetrie economiche. “Sono queste politiche ad ... Leggi su lopinionista (Di domenica 16 aprile 2023) ROMA – “I dati statistici mostrano che l’incremento del/PILnegli ultimi 15 anni è dovuto pressoché interamente a un calo del denominatore, cioè del Pil. In altri termini, non è stata la prodigalità del governoa causare un incremento di questo, ma la sua diligenza nel seguire ledi”. Lo ha affermato il deputato e responsabile economico dellaAlbertoieri a Roma in occasione del convegno “Dieci anni di asimmetrie europee. Stabilità, crescita e convergenza a un anno dal voto in Europa”, promosso per celebrare i primi 10 anni dell’associazione a/simmetrie – Associazione italiana per lo studio delle asimmetrie economiche. “Sono questead ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #coffeebreak @AlbertoBagnai 'Non stavo giocando sul telefonino ma pubblicando le slide della povertà 'creata da… - LegaSalvini : Alberto Bagnai: 'Per la Lega la concretezza dello sviluppo di progetti e bandi legati al PNRR è fondamentale. Facci… - RicBattaglia : RT @tempoweb: Da Alberto #Bagnai schiaffo all’#Ue: “Politiche austerità hanno fatto incrementare il debito” @albertobagnai #economia #lega… - faxfax2018 : RT @tempoweb: Da Alberto #Bagnai schiaffo all’#Ue: “Politiche austerità hanno fatto incrementare il debito” @albertobagnai #economia #lega… - EnricoAntonio68 : RT @mamelettrico: Bagnai (Lega): “Politiche di austerità e squilibri dell’Eurozona” A Roma il convegno per i 10 anni dell'Associazione A/S… -