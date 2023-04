Baerbock a Pechino evoca lo “scenario horror” se la Cina attacca Taiwan (Di domenica 16 aprile 2023) La visita della ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, in Cina si portava dietro il peso delle parole del presidente francese, Emmanuel Macron, che al ritorno dall’incontro con Xi Jinping si è attirato addosso le attenzioni del mondo per aver offerto dichiarazioni sull’equilibrio europeo nello scontro tra potenze Usa-Cina che sembravano troppo inclinate verso Pechino. Contesto molto delicato – tanto che voci maligne dai corridoi europei commentano come “provvidenziale” la positività da Covid dell’Alto rappresentante Josep Borrell, che avrebbe dovuto far tappa a Pechino in questi giorni, mentre era in rotta verso la ministeriale G7 aperta in Giappone. Narrazioni e interessi Baerbock era salita a bordo dell’aereo di stato tedesco che la portava a Tianjin, primo scalo della sua ... Leggi su formiche (Di domenica 16 aprile 2023) La visita della ministra degli Esteri tedesca, Annalena, insi portava dietro il peso delle parole del presidente francese, Emmanuel Macron, che al ritorno dall’incontro con Xi Jinping si è attirato addosso le attenzioni del mondo per aver offerto dichiarazioni sull’equilibrio europeo nello scontro tra potenze Usa-che sembravano troppo inclinate verso. Contesto molto delicato – tanto che voci maligne dai corridoi europei commentano come “provvidenziale” la positività da Covid dell’Alto rappresentante Josep Borrell, che avrebbe dovuto far tappa ain questi giorni, mentre era in rotta verso la ministeriale G7 aperta in Giappone. Narrazioni e interessiera salita a bordo dell’aereo di stato tedesco che la portava a Tianjin, primo scalo della sua ...

