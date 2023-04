Babbel e Pinterest svelano il vademecum del cambiamento climatico

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 16 aprile 2023) Il riscaldamento globale e ilsono in atto ormai da molto tempo, e i loro effetti risultano sempre più visibili anche in Italia. La Giornata Mondiale della Terra, che cade annualmente il 22 aprile, è una ricorrenza che vuole sensibilizzare sul tema tutte le persone che ogni giorno vivono e sfruttano le risorse naturali concesse dal pianeta. Gli esperti di, per facilitare la diffusione di questo importante anniversario, hanno realizzato unlinguistico utile per comprendere la gravità dei fenomeni in corso e i loro devastanti risvolti. L’unione fa la forza per la lotta agli eventi climatici estremi Le due piattaforme online,, hanno preso a cuore la tematica, scegliendo di diffondere la spiegazione di ...