Ayhan Geçgin | la fuga solitaria di un uomo qualunque

(Di domenica 16 aprile 2023) Adesso ho un obiettivo chiaro. Uscire dalla città, camminare senza guardarmi indietro fino a una vasta pianura, fino alle silenziose pendici di una montagna. Alla fine, pensò, voglio dimenticare tutto, dimenticare perfino di essere un. Mi smantellerò pezzo per pezzo, filo a filo. Adesso mi farò silenzioso, chiuderò gli occhi senza pensare a niente, non mi muoverò. In questo modo mi abituerò alla scomparsa. Lungo cammino, di(traduzione di Giulia Ansaldo; Utopia Editore), è un libro bellissimo e originale che affronta il tema della libertà intrisa di solitudine. È il viaggio esistenzialista di unche un giorno come gli altri decide di abbandonare la madre e la casa dove vive per mettersi alla ricerca delle “montagne“. Dalla parte asiatica di Istanbul il protagonista si sposta sull’altra riva del ...