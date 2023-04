Avvistati tre lupi alle porte di Roma: «Stanno andando dai cinghiali» – Il video (Di domenica 16 aprile 2023) Non solo cinghiali e volpi. alle porte di Roma sembra siano arrivati anche i lupi. Sta circolando un video che riprende tre esemplari che corrono su una collina della Capitale. Il Gazzettino riferisce che si tratterebbe di via Tiberina, a nord di Roma. «Guardali, guardali, Stanno andando dai cinghiali là sopra», si sente dire nel filmato da chi riprende, che indica un bosco alla fine del prato. Ma le autorità non hanno ancora dato conferma ufficiale dell’avvistamento. A riferire le voci sono i cacciatori. Tra cui Giacomo Cretti, esperto di fauna selvatica che si dice «sicuro che sulla Tiberina i lupi ci sono». Non si tratta, infatti, della prima volta che dei lupi vengono ... Leggi su open.online (Di domenica 16 aprile 2023) Non soloe volpi.disembra siano arrivati anche i. Sta circolando unche riprende tre esemplari che corrono su una collina della Capitale. Il Gazzettino riferisce che si tratterebbe di via Tiberina, a nord di. «Guardali, guardali,dailà sopra», si sente dire nel filmato da chi riprende, che indica un bosco alla fine del prato. Ma le autorità non hanno ancora dato conferma ufficiale dell’avvistamento. A riferire le voci sono i cacciatori. Tra cui Giacomo Cretti, esperto di fauna selvatica che si dice «sicuro che sulla Tiberina ici sono». Non si tratta, infatti, della prima volta che deivengono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chibiijoo : avvistati tre hilichurls seduti per terra che si grattano le braccia ed altri due che corrono in tondo - TplRoma : RT @OQuotidianaBlog: ATAC, in arrivo 118 nuovi autobus ibridi - QuinziUgo : RT @OQuotidianaBlog: ATAC, in arrivo 118 nuovi autobus ibridi - 79_Alessio : RT @OQuotidianaBlog: ATAC, in arrivo 118 nuovi autobus ibridi - OQuotidianaBlog : ATAC, in arrivo 118 nuovi autobus ibridi -