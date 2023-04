Aurora Ramazzotti pubblica una foto del piccolo Cesare: lo scatto tenerissimo (Di domenica 16 aprile 2023) Aurora Ramazzotti ha condiviso la prima foto del piccolo Cesare Augusto, il figlio avuto dal compagno Goffredo: l’immagine è molto dolce. Aurora Ramazzotti si sta abituando alla sua nuova vita da madre e sta condividendo sui social alcuni momenti della sua giornata con il bambino. A qualche giorno dal parto è arrivata la foto del piccolo Cesare che ha emozionato i follower. Aurora Ramazzotti spiazza con la prima foto del figlio (IG therealAuroragram) – Grantennistoscana.itSubito dopo il parto la giovane madre si era assentata dai social, ringraziando tutti con un messaggio aveva spiegato che aveva bisogno di comprendere cosa le stesse accadendo. Una ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 16 aprile 2023)ha condiviso la primadelAugusto, il figlio avuto dal compagno Goffredo: l’immagine è molto dolce.si sta abituando alla sua nuova vita da madre e sta condividendo sui social alcuni momenti della sua giornata con il bambino. A qualche giorno dal parto è arrivata ladelche ha emozionato i follower.spiazza con la primadel figlio (IG therealgram) – Grantennistoscana.itSubito dopo il parto la giovane madre si era assentata dai social, ringraziando tutti con un messaggio aveva spiegato che aveva bisogno di comprendere cosa le stesse accadendo. Una ...

