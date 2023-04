Attivisti di Ultima generazione, 12 indagati a Padova. Per la Procura la loro è associazione per delinquere (Di domenica 16 aprile 2023) Sono gli artefici dei blitz per il clima su edifici e opere d’arte. Il rischio di condanne pesanti per gli Attivisti di «Ultima generazione»: in Italia non era mai successo. Il gruppo sui social: «Siamo cittadini non violenti, trattati però come mafiosi» Leggi su corriere (Di domenica 16 aprile 2023) Sono gli artefici dei blitz per il clima su edifici e opere d’arte. Il rischio di condanne pesanti per glidi «»: in Italia non era mai successo. Il gruppo sui social: «Siamo cittadini non violenti, trattati però come mafiosi»

