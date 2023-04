Attenzione a come parcheggi l’auto: in questi due casi sei passibile di denuncia (Di domenica 16 aprile 2023) Se parcheggi male l’auto puoi rischiare davvero grosso. Ci sono alcuni casi in cui questo ti può costare una denuncia: ecco quali sono. Sapevi che avresti potuto beccare una denuncia solo per aver parcheggiato male? Beh ci sono due casi che potrebbero farti avere guai seri. Scopri quali sono e soprattutto cerca di evitarli a ogni costo. Attenzione a come parcheggi l’auto – Ilovetrading.itparcheggiare male è qualcosa di così solito da vedere in giro che non ci verrebbe forse da pensare a cosa si rischia. Eppure ci sono dei casi in cui un parcheggio fatto in modo sbagliato può far incorrere in guai seri. Secondo la giurisprudenza infatti se si ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 16 aprile 2023) Semalepuoi rischiare davvero grosso. Ci sono alcuniin cui questo ti può costare una: ecco quali sono. Sapevi che avresti potuto beccare unasolo per averato male? Beh ci sono dueche potrebbero farti avere guai seri. Scopri quali sono e soprattutto cerca di evitarli a ogni costo.– Ilovetrading.itare male è qualcosa di così solito da vedere in giro che non ci verrebbe forse da pensare a cosa si rischia. Eppure ci sono deiin cui uno fatto in modo sbagliato può far incorrere in guai seri. Secondo la giurisprudenza infatti se si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Lunedì prossimo puntata speciale di #Report su #Rai3 che racconterà tutta la verità su #Calciopoli o meglio… - annatrieste : Chiediamo ai napoletani in giro per Milano stasera di fare molta attenzione a come camminano per strada perché anch… - corsedimoto : COME STA POL ESPARGARO? Lo spagnolo non ha neanche cominciato il Mondiale, quando tornerà? Ecco come la situazione… - PMurroccu : RT @2002MMAD0691: @davidepollak2 @dassste Certo ma pagheremo sempre noi per loro! Sono certa che se i magistrati pagassero per i loro error… - IvanOrtenzi : Oggi al parco a Milano Genitori ai bambini “Non correre, vai piano ! Che se cadi ti fai male” Una volta a Mirafio… -