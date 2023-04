Attento a come parcheggi: ora si rischiano 4 anni di carcere | Nuova norma da sapere (Di domenica 16 aprile 2023) Fai attenzione a come parcheggi, la violazione del codice della strada può essere sanzionata persino con 4 anni di carcere. Le norme del codice della strada sono state stabilite al fine di assicurare la la sicurezza di automobilisti e pedoni, ma anche per regolare il traffico e mantenere il più possibile l’ordine in strada. La maggior parte delle violazioni vengono sanzionate con delle sanzioni amministrative, ma ci sono anche casi in cui queste violazioni possono portare a commettere reati veri e propri. Questo ovviamente nel caso in cui il nostro comportamento diventi lesivo per gli altri. Fate attenzione a come parcheggiate: rischiate 4 anni di reclusione – Grantennistoscana.itI casi classici e conosciuti da tutti riguardano gli incidenti che causano ferite gravi o ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 16 aprile 2023) Fai attenzione a, la violazione del codice della strada può essere sanzionata persino con 4di. Le norme del codice della strada sono state stabilite al fine di assicurare la la sicurezza di automobilisti e pedoni, ma anche per regolare il traffico e mantenere il più possibile l’ordine in strada. La maggior parte delle violazioni vengono sanzionate con delle sanzioni amministrative, ma ci sono anche casi in cui queste violazioni possono portare a commettere reati veri e propri. Questo ovviamente nel caso in cui il nostro comportamento diventi lesivo per gli altri. Fate attenzione aate: rischiate 4di reclusione – Grantennistoscana.itI casi classici e conosciuti da tutti riguardano gli incidenti che causano ferite gravi o ...

