Attentato alle porte di Latina: ordigno sul muro di cinta di un'abitazione (Di domenica 16 aprile 2023) Una forte esplosione nella notte. Momenti di paura per quello che si configura come un vero e proprio agguato, avvenuto nella notte dello scorso mercoledì alle porte di Latina, a Borgo Isonzo. Sulla vicenda adesso stanno investigando gli agenti della Questura di Latina, per fare chiarezza sull'accaduto che, stando alle prime informazioni in merito, ha tutta l'aria di essere un gesto intimidatorio in piena regola. Colui che ha effettuato un simile gesto aveva senz'altro l'intenzione di far recapitare alla vittima un messaggio forte e ancora tutto da decifrare. L'episodio, inoltre, desta una certa preoccupazione perché nell'abitazione vive un uomo di trent'anni noto agli agenti per legami importanti con gli ambienti criminosi della zona, come riporta Latina

