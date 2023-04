Attentato a Tel Aviv, Terzi di Sant’Agata: “La referente Onu Albanese va sostituita” (Di domenica 16 aprile 2023) Bergamo. “Quanto è accaduto in Israele è di una gravità terribile e inaudita, soprattutto perché la situazione è veramente molto delicata e non si è presa una posizione chiara e decisa contro i fatti avvenuti e, per questa ragione, nelle prossime ore, presenterò un’interrogazione in Senato per chiedere di rimuovere la figura di Francesca Albanese, attuale special rapporteur on human rights ONU in quella terra, sostituendola con un’altra figura”. Non le manda certo a dire Giulio Terzi di Sant’Agata, senatore di Fratelli d’Italia, diplomatico e politico italiano, ministro degli esteri nel governo Monti e ora elemento di pregio della squadra della sua Premier Giorgia Meloni. Del resto il suo cursus è talmente di alto profilo che non solo parla con assoluta cognizione di causa, ma è anche impensabile immaginare che non abbia il coraggio di ... Leggi su bergamonews (Di domenica 16 aprile 2023) Bergamo. “Quanto è accaduto in Israele è di una gravità terribile e inaudita, soprattutto perché la situazione è veramente molto delicata e non si è presa una posizione chiara e decisa contro i fatti avvenuti e, per questa ragione, nelle prossime ore, presenterò un’interrogazione in Senato per chiedere di rimuovere la figura di Francesca, attuale special rapporteur on human rights ONU in quella terra, sostituendola con un’altra figura”. Non le manda certo a dire Giuliodi, senatore di Fratelli d’Italia, diplomatico e politico italiano, ministro degli esteri nel governo Monti e ora elemento di pregio della squadra della sua Premier Giorgia Meloni. Del resto il suo cursus è talmente di alto profilo che non solo parla con assoluta cognizione di causa, ma è anche impensabile immaginare che non abbia il coraggio di ...

