Sei soldati e 34 ausiliari civili dell'esercito del Burkina Faso sono stati uccisi ieri durante unnel nord del Paese compiuto probabilmente da un gruppo. Un distaccamento di soldati e Volontari per la difesa della patria (Vdp) 'è stato bersaglio di unda parte di uomini ...In Siria almeno 26 persone sono rimaste uccise in unterroristico attribuito all'Isis. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani (... Il gruppo"ha ucciso 26 persone ...Almeno 26 persone sarebbero rimaste uccise in unterroristico in Siria, la cui responsabilità viene attribuita ad una cellula dell'Isis. A ... Il gruppoha infatti "ucciso 26 persone ...

Attacco jihadista in Burkina Faso, almeno 40 morti - Mondo Agenzia ANSA

In Siria almeno 26 persone sono rimaste uccise in un attacco terroristico attribuito all'Isis. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani, spiegando che si tratta dell'ennesima azione con ...