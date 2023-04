ATP Montecarlo 2023: Rune e Rublev in una finale da prima volta (Di domenica 16 aprile 2023) Abbiamo una certezza al Masters 1000 di Montecarlo: ci sarà un nuovo campione, e sarà anche qualcuno che sta già segnando la nuova era del tennis a prescindere dal nome. Un tema, quello del nuovo, che ha permeato tutto l’andamento del torneo, quasi una vetrina per chi sta definendo i giorni del futuro di questo sport. Dopo il confronto che lo ha visto uscire voncitore da una lotta senza esclusione di colpi (alcuni, va detto, anche al limite del proibito), il danese Holger Rune è riuscito, ieri sera, ad avere ragione di Jannik Sinner. Non è impossibile immaginare che, tra rinvii, energie mentali sprecate e ora tarda di conclusione del suo match, 17 ore e poco meno tra semifinale e finale per lui possano essere più pesanti rispetto a quelle del suo avversario. Certo è che ha rimesso in piedi una partita iniziata male, ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Abbiamo una certezza al Masters 1000 di: ci sarà un nuovo campione, e sarà anche qualcuno che sta già segnando la nuova era del tennis a prescindere dal nome. Un tema, quello del nuovo, che ha permeato tutto l’andamento del torneo, quasi una vetrina per chi sta definendo i giorni del futuro di questo sport. Dopo il confronto che lo ha visto uscire voncitore da una lotta senza esclusione di colpi (alcuni, va detto, anche al limite del proibito), il danese Holgerè riuscito, ieri sera, ad avere ragione di Jannik Sinner. Non è impossibile immaginare che, tra rinvii, energie mentali sprecate e ora tarda di conclusione del suo match, 17 ore e poco meno tra semiper lui possano essere più pesanti rispetto a quelle del suo avversario. Certo è che ha rimesso in piedi una partita iniziata male, ...

