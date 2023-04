ATP Montecarlo 2023, Holger Rune: “Il pubblico mi ha mancato di rispetto, voglio battere Sinner anche a Roma!” (Di domenica 16 aprile 2023) Una sconfitta su cui riflettere. Il danese Holger Rune è stato battuto nella Finale del Masters1000 di Montecarlo dal russo Andrey Rublev. Contrariamente alle aspettative, il giovane classe 2003 è stato piegato con il punteggio di 5-7 6-2 7-5 dal moscovita. Una partita dall’andamento particolare, con Rune che sembrava avere il pieno controllo della situazione nel terzo parziale, avanti 4-1 e con la chance di andare 5-1. Il danese, però, ha perso completamente la misura dei propri colpi e il russo ha saputo approfittarne, andandosi a prendere il primo titolo 1000 della carriera. Esito della Finale condizionato, inevitabilmente, dall’andamento della seconda semifinale di ieri, vinta da Rune dopo quasi tre ore di gioco, in sessione serale, contro l’italiano Jannik Sinner: “Quello di ieri ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Una sconfitta su cui riflettere. Il daneseè stato battuto nella Finale del Masters1000 didal russo Andrey Rublev. Contrariamente alle aspettative, il giovane classe 2003 è stato piegato con il punteggio di 5-7 6-2 7-5 dal moscovita. Una partita dall’andamento particolare, conche sembrava avere il pieno controllo della situazione nel terzo parziale, avanti 4-1 e con la chance di andare 5-1. Il danese, però, ha perso completamente la misura dei propri colpi e il russo ha saputo approfittarne, andandosi a prendere il primo titolo 1000 della carriera. Esito della Finale condizionato, inevitabilmente, dall’andamento della seconda semifinale di ieri, vinta dadopo quasi tre ore di gioco, in sessione serale, contro l’italiano Jannik: “Quello di ieri ...

