ATP Montecarlo 2023, Andrey Rublev vince il suo primo Masters 1000! Rune sconfitto (Di domenica 16 aprile 2023) Va ad Andrey Rublev il titolo del Masters 1000 di Montecarlo 2023. Sulla terra rossa del Principato di Monaco, il russo (testa di serie n.5) perde il primo set nella finale contro il danese Holger Rune (n.6 del seeding), ma poi esce alla distanza e vince per 5-7 6-2 7-5 dopo due ore e 36 minuti di gioco. Per il nativo di Mosca si tratta del primo successo in un torneo 1000, il 13° totale considerando tutti gli eventi del massimo circuito. Grazie a questo trionfo Rublev rafforza il sesto posto nella classifica ATP. I primi turni di servizio sono difficili da entrambe le parti, ma nonostante alcune palle break (prima una per Rune e poi due per Rublev) nessuno dei due tennisti riesce ad ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Va adil titolo del1000 di. Sulla terra rossa del Principato di Monaco, il russo (testa di serie n.5) perde ilset nella finale contro il danese Holger(n.6 del seeding), ma poi esce alla distanza eper 5-7 6-2 7-5 dopo due ore e 36 minuti di gioco. Per il nativo di Mosca si tratta delsuccesso in un torneo 1000, il 13° totale considerando tutti gli eventi del massimo circuito. Grazie a questo trionforafforza il sesto posto nella classifica ATP. I primi turni di servizio sono difficili da entrambe le parti, ma nonostante alcune palle break (prima una pere poi due per) nessuno dei due tennisti riesce ad ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimont… - OA_Sport : ATP Montecarlo 2023, Andrey Rublev sconfigge Holger Rune e vince il primo Masters 1000 in carriera - - RaiSport : Tennis, Rublev trionfa nel Master 1000 di Montecarlo Il russo, numero 5 del seeding monegasco, si è imposto in rim… - RaiNews : Tennis, Rublev trionfa nel Master 1000 di Montecarlo Il russo, numero 5 del seeding monegasco, si è imposto in rim… -

Montecarlo, Rublev vendica Sinner: battuto Rune in rimonta ... Rublev ha vinto il primo Masters 1000 in carriera battendo Rune in finale a Montecarlo e "... Rublev, oltre a collezionare il suo primo titolo 1000, si riconferma dunque numero 6 nel ranking Atp. Ottimo ... Rublev re di Montecarlo, Rune battuto in finale in tre set Andrej Rublëv vince per la prima volta il torneo Atp 1000 di Montecarlo. Il russo, numero 5 del seeding monegasco, si è imposto in rimonta in finale sul danese Holger Rune, numero 6 del torneo e giustiziere in semifinale di Jannik Sinner, con il ... Atp Monte - Carlo - Rublev supera Rune e conquista il primo Masters 1000 in carriera Atp Tennis Potrebbe palesarsi proprio dopo aver conquistato il titolo più importante in carriera quella svolta tanto ricercata da Andrey Rublev nel corso del suo cammino nel Tour ATP. Una vittoria di carattere, costruita punto dopo punto, e ottenuta al termine di un primo set che lo ha visto ancora una volta tentennare nei momenti importanti. Il russo ha parlato in più di un'... ... Rublev ha vinto il primo Masters 1000 in carriera battendo Rune in finale ae "... Rublev, oltre a collezionare il suo primo titolo 1000, si riconferma dunque numero 6 nel ranking. Ottimo ...Andrej Rublëv vince per la prima volta il torneo1000 di. Il russo, numero 5 del seeding monegasco, si è imposto in rimonta in finale sul danese Holger Rune, numero 6 del torneo e giustiziere in semifinale di Jannik Sinner, con il ...Tennis Potrebbe palesarsi proprio dopo aver conquistato il titolo più importante in carriera quella svolta tanto ricercata da Andrey Rublev nel corso del suo cammino nel Tour. Una vittoria di carattere, costruita punto dopo punto, e ottenuta al termine di un primo set che lo ha visto ancora una volta tentennare nei momenti importanti. Il russo ha parlato in più di un'... Tennis, Atp Montecarlo: trionfa Andey Rublev, battuto in rimonta Rune Sport Mediaset Finalmente Rublev, Monte-Carlo applaude Uno, Andrey Rublev, cercava il primo successo della carriera in un Masters 1000 dopo cinque 500 e sette 250. L'altro, Rune, voleva il secondo ... Montecarlo, trionfa Rublev: battuto in finale Rune Il tennista russo ha sconfitto il danese, che ieri aveva eliminato Sinner, imponendosi per 2-1 vincendo il torneo Masters 1000 ... Uno, Andrey Rublev, cercava il primo successo della carriera in un Masters 1000 dopo cinque 500 e sette 250. L'altro, Rune, voleva il secondo ...Il tennista russo ha sconfitto il danese, che ieri aveva eliminato Sinner, imponendosi per 2-1 vincendo il torneo Masters 1000 ...