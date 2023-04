ATP Montecarlo 2023, Andrey Rublev sconfigge Holger Rune e vince il primo Masters 1000 in carriera (Di domenica 16 aprile 2023) Va ad Andrey Rublev il titolo del Masters 1000 di Montecarlo 2023. Sulla terra rossa del Principato di Monaco, il russo (testa di serie n.5) perde il primo set nella finale contro il danese Holger Rune (n.6 del seeding), ma poi esce alla distanza e vince per 5-7 6-2 7-5 dopo due ore e 36 minuti di gioco. Per il nativo di Mosca si tratta del primo successo in un torneo 1000, il 13° totale considerando tutti gli eventi del massimo circuito. Grazie a questo trionfo Rublev rafforza il sesto posto nella classifica ATP. I primi turni di servizio sono difficili da entrambe le parti, ma nonostante alcune palle break (prima una per Rune e poi due per ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Va adil titolo deldi. Sulla terra rossa del Principato di Monaco, il russo (testa di serie n.5) perde ilset nella finale contro il danese(n.6 del seeding), ma poi esce alla distanza eper 5-7 6-2 7-5 dopo due ore e 36 minuti di gioco. Per il nativo di Mosca si tratta delsuccesso in un torneo, il 13° totale considerando tutti gli eventi del massimo circuito. Grazie a questo trionforafforza il sesto posto nella classifica ATP. I primi turni di servizio sono difficili da entrambe le parti, ma nonostante alcune palle break (prima una pere poi due per ...

