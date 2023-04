ATP Montecarlo 2023 | Andrey Rublev | “Non mi aspettavo di vincere il titolo | è una favola!”

(Di domenica 16 aprile 2023) “Sensazione fantastica. Dopo aver lottato così tante volte. Dopo aver perso diverse semifinali e finali. Finalmente ho vinto un Masters 1000. Sono riuscito a, un torneo davvero storico“. Sono state queste le prime parole del russo, nel corso della cerimonia di premiazione del Masters1000 del Principato., in maniera inattesa, si è imposto nella Finale sulla terra rossa monegasca contro il danese Holger Rune. Una vittoria in rimonta per il moscovita, con il punteggio di 5-7 6-2 7-5, al termine di un confronto dalle palpitanti emozioni nel quale il russo è stato in grado di recuperare da una condizione molto complicata di punteggio nel terzo set, sotto 1-4 e con la palla dell’1-5 in favore di Rune. “Non midi conquistare il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimont… - TheSinnersDrea1 : @darksa0irse Non ha detto proprio così... è stato imbeccato indovinate da chi? - OA_Sport : ATP Montecarlo 2023, Holger Rune: “Il pubblico mi ha mancato di rispetto, voglio battere Sinner anche a Roma!” - - Ubitennis : ATP Montecarlo, il flusso di emozioni di Rublev: 'Ho sempre pensato che il duro lavoro avrebbe pagato. Finalmente c… - Deiana_Luca9 : RT @Ubitennis: ATP Montecarlo, Rune guarda già avanti: 'Sono deluso ma il torneo più importante è il Roland Garros' -

(MONACO) - È svanito nella finale persa contro Andrey Rublev per Holger Rune il sogno di vincere l'di, terzo Masters 1000 della stagione . E anche in questa occasione, come durante la tirata semifinale vinta contro l'azzurro Jannik Sinner , il 19enne danese ha dovuto fare i conti con ...Come ho detto prima di, sto facendo cose molto buone durante gli allenamenti. Mi piace il modo in cui sto lavorando con la mia nuova squadra per quanto riguarda l'aspetto fisico, i ...Guai a dar retta alle stats ufficiali dell'che davano il bilancio dei loro derby diretti fra "...Rublev cui ho dato una lezione pochi giorni fa a Miami e anche un anno fa qui a". ...

“Sensazione fantastica. Dopo aver lottato così tante volte. Dopo aver perso diverse semifinali e finali. Finalmente ho vinto un Masters 1000. Sono riuscito a vincere a Montecarlo, un torneo davvero st ...Sarà Rune contro Rublev l’atto decisivo dell’ATP Master 1000 di Monte Carlo. Si tratterebbe per entrambi del primo torneo della stagione. Il tennista danese arriva alla finale del torneo… Leggi ...