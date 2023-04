ATP Monaco di Baviera 2023 | Flavio Cobolli supera le qualificazioni e domani affronterà Jordan Thompson

Leggi su oasport

(Di domenica 16 aprile 2023) Diventano due i tennisti italiani in tabellone nel torneo ATP 250 didi: a Lorenzo Sonego, numero 6 del tabellone principale, si aggiunge, numero 5 del seeding cadetto, chele, mentre non ce la fa Riccardo Bonadio.è l’incubo dei cechi: nel primo turno delleaveva battuto Lukas Rosol per 6-1 6-2 in 49 minuti, oggi si ripete contro Zdenek Kolar, testa di serie numero 4 delle, battuto per 6-2 6-2 in un’ora ed otto minuti di gioco.tornerà subito in campo per disputare uno dei quattro incontri del primo turno in programma, affrontando l’australiano...