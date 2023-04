ATP Monaco 2023 | Rune va a caccia del bis | Fritz cerca il secondo titolo in stagione L’Italia punta su Sonego

Leggi su oasport

(Di domenica 16 aprile 2023) Andrà in scena da lunedì 17 a domenica 23 aprilel’ATP 250 di. In questo torneo tedesco su terra rossa saranno tanti i tennisti che proveranno a conquistare il torneo e il divertimento di certo non mancherà. Al via sicuramente anche un italiano (in attesa di capire se riusciranno ad entrare nel tabellone principale anche Riccardo Bonadio e Federico Cobolli, entrambi impegnati oggi nell’ultimo turno di qualificazione), ossia Lorenzo, che proverà a spingersi il più lontano possibile. I favoriti principali per questo torneo saranno senza dubbio Holgere Taylor. Il danese (testa di serie n.1), che sarà impegnato quest’oggi nella finale del Masters 1000 di Montecarlo dopo il successo di ieri contro Jannik Sinner, avrà l’obiettivo di confermare ilvinto ...