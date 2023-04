ATP Barcellona 2023 | c’è Jannik Sinner | avversari e tabellone Possibile nuovo derby con Musetti | Alcaraz solo in finale

Leggi su oasport

(Di domenica 16 aprile 2023)non si ferma e scenderà nuovamente in campo nella settimana che arriva a. L’altoatesino è reduce dalla terza semiconsecutiva in un 1000 ed è iscritto al torneo spagnolo come quarta testa di serie. La delusione per la sconfitta con Rune è ancora ben presente in, che sognava di poter vincere il suo primo Masters 1000, ma l’azzurro ha subito l’occasione per riscattarsi sulla terra rossa catalana in un ATP 500 dal parterre davvero illustre. L’altoatesino avrà un turno di riposto, visto che ha ricevuto un bye all’esordio. Successivamente si troverà di fronte il vincente del match tra il cinese Yibing Wu e l’argentino Diego Schwartzman, cheha già affrontato proprio al secondo turno a Montecarlo, sfruttando anche il ritiro del tennista ...