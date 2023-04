ATP Banja Luka 2023, niente da fare per Luca Nardi: l’azzurro perde nel primo turno di qualificazione contro Kuzmanov (Di domenica 16 aprile 2023) Sconfitta all’esordio per Luca Nardi nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Banja Luka 2023. Sulla terra rossa bosniaca, l’italiano classe 2002 (n.159 al mondo) non riesce a trovare continuità nel suo gioco e si arrende al bulgaro Dimitar Kuzmanov (n.191 del ranking) con un doppio 6-4 dopo un’ora e 51 minuti. A inizio partita il servizio non aiuta i tennisti e si arriva sul 2-1 in favore di Nardi dopo addirittura tre break. l’azzurro tiene la battuta nel quarto game e va sul 3-1, ma poi Kuzmanov reagisce e torna subito in parità con il controbreak nel sesto gioco. Il nostro portacolori riesce ad allungare nuovamente con il break nel settimo game, ma subito dopo il suo avversario ritrova il pareggio (4-4). Caricato ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Sconfitta all’esordio pernelle qualificazioni dell’ATP 250 di. Sulla terra rossa bosniaca, l’italiano classe 2002 (n.159 al mondo) non riesce a trovare continuità nel suo gioco e si arrende al bulgaro Dimitar(n.191 del ranking) con un doppio 6-4 dopo un’ora e 51 minuti. A inizio partita il servizio non aiuta i tennisti e si arriva sul 2-1 in favore didopo addirittura tre break.tiene la battuta nel quarto game e va sul 3-1, ma poireagisce e torna subito in parità con ilbreak nel sesto gioco. Il nostro portacolori riesce ad allungare nuovamente con il break nel settimo game, ma subito dopo il suo avversario ritrova il pareggio (4-4). Caricato ...

