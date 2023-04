ATP Banja Luka 2023: Marco Cecchinato rinuncia al torneo per problemi addominali (Di domenica 16 aprile 2023) Un problema agli addominali causa la rinuncia di Marco Cecchinato, a tabellone già compilato, al torneo ATP 250 di Banja Luka, in Bosnia-Erzegovina. Il siciliano avrebbe dovuto affrontare Richard Gasquet al primo turno: sarebbe stata una sfida di rovesci a una mano con il veterano francese. Cecchinato proveniva dall’ATP 250 dell’Estoril dove era riuscito ad arrivare in semifinale; per questa ragione aveva dovuto rinunciare alle qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo, cui era originariamente iscritto. ATP Banja Luka 2023: Francesco Maestrelli al turno decisivo delle qualificazioni, fuori Mattia Bellucci In questa fattispecie c’è la possibilità che il tabellone di ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Un problema aglicausa ladi, a tabellone già compilato, alATP 250 di, in Bosnia-Erzegovina. Il siciliano avrebbe dovuto affrontare Richard Gasquet al primo turno: sarebbe stata una sfida di rovesci a una mano con il veterano francese.proveniva dall’ATP 250 dell’Estoril dove era riuscito ad arrivare in semifinale; per questa ragione aveva dovutore alle qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo, cui era originariamente iscritto. ATP: Francesco Maestrelli al turno decisivo delle qualificazioni, fuori Mattia Bellucci In questa fattispecie c’è la possibilità che il tabellone di ...

