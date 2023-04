“Assurdo”. Il Cantante Mascherato, fuori lo Scoiattolo Nero: sotto la maschera c’era lei (Di domenica 16 aprile 2023) Il Cantante mascherato, eliminato Scoiattolo Nero. Il programma di Milly Carlucci prosegue nella sua corsa e nel corso della puntata andata in onda sabato 15 aprile un’altra maschera è andata incontro all’eliminazione. Un appuntamento televisivo denso, dunque, di colpi di scena e momenti di divertimento per la giuria formata da Flavio Insinna, Christian De Sica, Francesco Facchinetti, Iva Zanicchi e Serena Bortone così come per il pubblico presente in studio. Prima di essere svelata nella propria identità, la maschera misteriosa ha messo in difficoltà i giudici, fino a quando non è arrivato il momento di rivelarsi a tutti nello stupore generale. Eliminazione di Scoiattolo Nero a Il Cantante ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 16 aprile 2023) Il, eliminato. Il programma di Milly Carlucci prosegue nella sua corsa e nel corso della puntata andata in onda sabato 15 aprile un’altraè andata incontro all’eliminazione. Un appuntamento televisivo denso, dunque, di colpi di scena e momenti di divertimento per la giuria formata da Flavio Insinna, Christian De Sica, Francesco Facchinetti, Iva Zanicchi e Serena Bortone così come per il pubblico presente in studio. Prima di essere svelata nella propria identità, lamisteriosa ha messo in difficoltà i giudici, fino a quando non è arrivato il momento di rivelarsi a tutti nello stupore generale. Eliminazione dia Il...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SebastianoSidot : @AmiciUfficiale È un vero peccato che uscirà Federica.... ragazza, una cantante brava, umile che meritava e merita… - giadar582 : @giuliaxaccade Per assurdo direi Ramon anche se tutti si aspettavano un cantante e quindi dicono Fede - tommasodorigoo : appena scoperto cantante ASSURDO con meno di 60k ascoltatori mensili - rosep1698 : @Itsile_ non penso facciano fuori wax,anche perché lo vedo uno dei protagonisti.Però ad uscire sarà un cantante tra… - ElenaPapaciulo : @amicii_news Malgioglio ha ricevuto ordini e esegue. In un guanto di sfida che deve stabilire chi sa cantare, lui… -