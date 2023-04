Assoluti nuoto Riccione 2023 | grande prova della giovanissima Curtis | bene Burdisso e De Tullio

(Di domenica 16 aprile 2023) Si è chiusa la sessione mattutina dei Campionatidi, una domenica 16 aprile in cui si sono svolte diverse batterie e abbiamo avuto diversi risultati indicativi sullo stato di forma dei nostri atleti, molti dei quali a caccia dei pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Convince Federiconei 100 metri farfalla: il suo crono, 52.01, gli permette di conquistare il primo posto e di precedere Piero Codia e Michele Busa. Restando sul versante maschile, sono andate in scena anche le batterie dei 200 metri dorso: qui, a classificarsi primo è stato Lorenzo Mora che, con il suo 2’01.64, si è piazzando davanti a Francesco Lazzari e a Dylan Buonaguro. Nei 200 metri rana, invece, la parziale vittoria delle batterie è andata a Edoardo Giorgetti: 2’13.99 il tempo da lui messo a ...

Ai campionati Italiani Assoluti di #nuoto a Riccione Sara Franceschi è Medaglia d'Oro nei 200

... 400 stile libero (3'44"69) Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento): 100 rana (1'06"18) Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/GenovaMy Sport): 200 farfalla (1'54"98) Sara Franceschi (Fiamme ...Spazio anche al calcio con la Serie A e i campionati esteri, alla MotoGP con il Gran Premio delle Americhe, così come al volley, al basket e al, con gliin programma in mattinata. Di ...La diretta testuale live della quarta giornata dei Campionati Italianiprimaverili di Riccione 2023 di. Penultima giornata di gare a Riccione, con i migliori nuotatori italiani sono pronti a scendere in vasca per giocarsi il titolo tricolore nella vasca ...

Allo Stadio del Nuoto di Riccione (ieri) Anita Gastaldi ha messo a segno un risultato incredibile e strameritato. Nella prestigiosa cornice dei Campionati Nazionali Assoluti primaverili UnipolSai, la ...La seconda giornata dei Campionati Nazionali Assoluti di Riccione si è conclusa con ottimi risultati per Rinascita Nuoto Team Romagna. In mattinata Gemma ...