Assoluti di Nuoto, Sara Curtis giovanissima e record italiano nei 50 stile (Di domenica 16 aprile 2023) Riccione – Salgono a dodici i pass mondiali e a dieci gli atleti qualificati per Fukuoka 2023; Matteo Restivo si aggiunge ai nove azzurri (11 pass) già qualificati nelle tre giornate precedenti, che hanno registrato anche tre record italiani: quello individuale di Sara Franceschi nei 200 misti e quelli di società delle ragazze dei Carabinieri nella 4×100 stile libero e delle Fiamme Gialle nella 4×100 mista. Il dottor Matteo Restivo vince i 200 dorso con 1’56?96, molto inferiore all’1’57?50 richiesto dalla tabella A, e prenota anche lui il biglietto per Fukuoka. “C’era veramente tanto dentro questa gara – racconta il primatista italiano dei 200 in vasca lunga con 1’56?29 nuotato a Glasgow l’8 agosto 2018, allenato da Paolo Palchetti per Carabinieri e Rari Nantes Florentia – Era un po’ di tempo che non nuotavo così bene. ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 16 aprile 2023) Riccione – Salgono a dodici i pass mondiali e a dieci gli atleti qualificati per Fukuoka 2023; Matteo Restivo si aggiunge ai nove azzurri (11 pass) già qualificati nelle tre giornate precedenti, che hanno registrato anche treitaliani: quello individuale diFranceschi nei 200 misti e quelli di società delle ragazze dei Carabinieri nella 4×100libero e delle Fiamme Gialle nella 4×100 mista. Il dottor Matteo Restivo vince i 200 dorso con 1’56?96, molto inferiore all’1’57?50 richiesto dalla tabella A, e prenota anche lui il biglietto per Fukuoka. “C’era veramente tanto dentro questa gara – racconta il primatistadei 200 in vasca lunga con 1’56?29 nuotato a Glasgow l’8 agosto 2018, allenato da Paolo Palchetti per Carabinieri e Rari Nantes Florentia – Era un po’ di tempo che non nuotavo così bene. ...

