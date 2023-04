Associazione italiana arbitri, Carlo Pacifici nuovo presidente (Di domenica 16 aprile 2023) E' Carlo Pacifici il nuovo presidente dell'Aia, l'Associazione italiana arbitri per il prossimo quadriennio. Il dirigente della sezione di Roma 1 che era l'unico candidato delle elezioni che si sono ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 16 aprile 2023) E'ildell'Aia, l'per il prossimo quadriennio. Il dirigente della sezione di Roma 1 che era l'unico candidato delle elezioni che si sono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : Cari amici,stiamo creando le magliette per il gruppo.L'incasso sarà usato per sostenere la futura associazione dell… - Vincenzo140893 : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, Carlo #Pacifici è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, Carlo #Pacifici è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri - EnricoAntonio68 : RT @mamelettrico: Bagnai (Lega): “Politiche di austerità e squilibri dell’Eurozona” A Roma il convegno per i 10 anni dell'Associazione A/S… - ledicoladelsud : Associazione italiana arbitri, Carlo Pacifici nuovo presidente -