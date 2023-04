Associazione italiana arbitri, Carlo Pacifici nuovo presidente (Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) – E’ Carlo Pacifici il nuovo presidente dell’Aia, l’Associazione italiana arbitri per il prossimo quadriennio. Il dirigente della sezione di Roma 1 che era l’unico candidato delle elezioni che si sono svolte al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dopo l’Assemblea Generale, ha ottenuto 260 voti, con 50 schede bianche su 310 delegati che hanno espresso il voto. Vicepresidente è stato eletto Alberto Zaroli. Pacifici succede ad Alfredo Trentalange, costretto alle dimissioni in seguito al caso legato all’arresto dell’ex procuratore capo degli arbitri, Rosario d’Onofrio, per traffico di droga internazionale. “Grazie di cuore a chi mi ha votato e anche a chi non mi ha votato, è il bello della democrazia: da ... Leggi su italiasera (Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) – E’ildell’Aia, l’per il prossimo quadriennio. Il dirigente della sezione di Roma 1 che era l’unico candidato delle elezioni che si sono svolte al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dopo l’Assemblea Generale, ha ottenuto 260 voti, con 50 schede bianche su 310 delegati che hanno espresso il voto. Viceè stato eletto Alberto Zaroli.succede ad Alfredo Trentalange, costretto alle dimissioni in seguito al caso legato all’arresto dell’ex procuratore capo degli, Rosario d’Onofrio, per traffico di droga internazionale. “Grazie di cuore a chi mi ha votato e anche a chi non mi ha votato, è il bello della democrazia: da ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : Cari amici,stiamo creando le magliette per il gruppo.L'incasso sarà usato per sostenere la futura associazione dell… - Vincenzo140893 : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, Carlo #Pacifici è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, Carlo #Pacifici è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri - EnricoAntonio68 : RT @mamelettrico: Bagnai (Lega): “Politiche di austerità e squilibri dell’Eurozona” A Roma il convegno per i 10 anni dell'Associazione A/S… - ledicoladelsud : Associazione italiana arbitri, Carlo Pacifici nuovo presidente -

L'AIA volta pagina dopo Trentalange: Pacifici eletto nuovo Presidente Commenta per primo L'AIA , ossia l'Associazione Italiana Arbitri, ha un nuovo Presidente. Trattasi di Carlo Pacifici, unico candidato a ricoprire il ruolo di numero uno dopo le elezioni di questa mattina svolte nel Centro Tecnico ... INCI: come leggere le etichette dei cosmetici ... racconta Marinella Trovato, Presidente di SISTE (Società Italiana di Scienze applicate alle piante ... interviene Pucci Romano, specialista in Dermatologia, presidente Skineco (Associazione ... Associazione italiana arbitri, Carlo Pacifici nuovo presidente E' Carlo Pacifici il nuovo presidente dell'Aia, l'Associazione italiana arbitri per il prossimo quadriennio. Il dirigente della sezione di Roma 1 che era l'unico candidato delle elezioni che si sono svolte al Centro Tecnico Federale di Coverciano, ... Commenta per primo L'AIA , ossia l'Arbitri, ha un nuovo Presidente. Trattasi di Carlo Pacifici, unico candidato a ricoprire il ruolo di numero uno dopo le elezioni di questa mattina svolte nel Centro Tecnico ...... racconta Marinella Trovato, Presidente di SISTE (Societàdi Scienze applicate alle piante ... interviene Pucci Romano, specialista in Dermatologia, presidente Skineco (...E' Carlo Pacifici il nuovo presidente dell'Aia, l'arbitri per il prossimo quadriennio. Il dirigente della sezione di Roma 1 che era l'unico candidato delle elezioni che si sono svolte al Centro Tecnico Federale di Coverciano, ... Associazione italiana arbitri, Carlo Pacifici nuovo presidente Adnkronos I migliori cereali in vendita nei supermercati italiani secondo Altroconsumo Classifica Altroconsumo sui migliori cereali in vendita nei supermercati italiani. Ecco quali scegliere tra i tanti. Pacifici succede a Trentalange: è il nuovo presidente dell'Aia Il dirigente della sezione di Roma1 era l'unico candidato: ha ottenuto 260 voti, con 50 schede bianche, su 310 delegati. Vicepresidente è stato eletto Alberto Zaroli ... Classifica Altroconsumo sui migliori cereali in vendita nei supermercati italiani. Ecco quali scegliere tra i tanti.Il dirigente della sezione di Roma1 era l'unico candidato: ha ottenuto 260 voti, con 50 schede bianche, su 310 delegati. Vicepresidente è stato eletto Alberto Zaroli ...