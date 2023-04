Ascolti tv sabato 15 aprile | Il cantante mascherato | Amici serale 2023 | Bomber

(Di domenica 16 aprile 2023)tv15: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,15? Su Rai 1 è andato in onda Il. Su Rai 2 FBI. Su Rai 3 Quinta dimensione. Su Rete 4. Su Canale 5, il. Su Italia 1 Il mondo perduto: Jurassic Park. Ma chi ha totalizzato i maggioritv15? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv15, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : #AscoltiTv sabato 15 aprile 2023: Il Cantante Mascherato, Serale Amici, Jurassic Park, FBI, Dati Auditel e share… - CorriereCitta : #AscoltiTv Serale Amici e Il Cantante Mascherato, chi ha vinto ieri sera? Dati Auditel e share di sabato 15 aprile… - Usaunaltronome : @TommasoRanisi Però è anche vero che negli ultimi anni, tranne che al Cantante Mascherato, ha sempre portato a casa… - la_queenzit : @JaynoG1 Il sabato sera io farei dalle 9 alle 11,30 pino e poi un giorno in pretura, vedi che ascolti! - Ellebi71 : @MarcoBonaccini @ultimora_pol @GianniCuperIoPD Ascolti cosa ha detto per mezz'ora a Radio Leopolda sabato mattina,… -

... andate in onda in prima serata il: la prima ha visto il programma nella declinazione 'Viva ... Ora, dunque, la trasmissione torna al formato tradizionale: come andrà inAmadeus e tutti i ...Serata decisiva, in un certo senso, quella di oggi,15 aprile 2023, per Il cantante mascherato, che dopo l'ulteriore calo d'della settimana scorsa, affila gli artigli e mette in campo alcuni famosi cantanti per fare duetti inediti con le ...... l'edizione 2022/2023 di Unomattina è stata particolarmente premiata dal pubblico, con... altro programma di successo di Rai1, trasmesso ognipomeriggio alle 14.00 per tutto il periodo ...

Ascolti tv sabato 8 aprile 2023: Amici 22 a 3,8 mln (27%), Il Cantante Mascherato a 1,8 mln (15,5%) Tvblog

Ascolti tv, chi ha vinto la gara tra lo show del sabato sera Il Cantante Mascherato su Rai 1 e Il Serale di Amici 22, su Canale 5 Ieri sera, sabato 15 aprile 2023, sono andati in onda alcuni dei prog ...Stasera, sabato 15 maggio, va in onda in tv una nuova puntata di Amici. Un appuntamento che vede ancora una volta gli allievi dovranno dimostrare il loro talento nel canto e nel ballo per aggiudicarsi ...