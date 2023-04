(Di domenica 16 aprile 2023) Maria De Filippi - Amici(foto US Fascino) Nella serata di ieri,15, su Rai1 Il Cantante Mascherato, in onda dalle alle, ha conquistato .000 spettatori pari al % di share (Tutti in Maschera, dalle alle, a .000 e il %). Su Canale5 Amici, dalle alle, ha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 F.B.I. ha interessato .000 spettatori (%) e F.B.I. International .000 spettatori (%). Su Italia1 Il mondo perduto: Jurassic Park ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 la nuova edizione di Quinta dimensione. Il futuro è già qui parte da .000 spettatori con il %. Su Rete4 Bomber totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato .000 spettatori con il %. Su Tv8 Sprint MotoGP – GP Americhe segna .000 spettatori (%). Sul Nove La ...

Serata decisiva, in un certo senso, quella di oggi,15 aprile 2023, per Il cantante mascherato, che dopo l'ulteriore calo d'della settimana scorsa, affila gli artigli e mette in campo alcuni famosi cantanti per fare duetti inediti con le

Ascolti tv sabato 15 aprile 2023: Amici 22, Il Cantante Mascherato Tvblog

