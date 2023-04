Ascolti TV | Sabato 15 aprile 2023. Amici vola al 27.9% (4,3 mln), niente da fare per Il Cantante Mascherato 14.8% e 1,8 mln (Tutti in Maschera 14.2% – 2,7 mln), Quinta dimensione riparte dal 3.9%. Soliti Ignoti chiude al 23.2%, Ciao Maschio 13.1% (Di domenica 16 aprile 2023) Maria De Filippi - Amici 2023 (foto US Fascino) Nella serata di ieri, Sabato 15 aprile 2023, su Rai1 Il Cantante Mascherato, in onda dalle 22:26 alle 1:10, ha conquistato 1.809.000 spettatori pari al 14.8% di share (Tutti in Maschera, dalle 21:33 alle 22:26, a 2.676.000 e il 14.2%). Su Canale5 Amici, dalle 21:27 alle 00:31, ha raccolto davanti al video 4.323.000 spettatori con uno share del 27.9% (Buonanotte di 6 minuti a 1.863.000 e il 24.3%). Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.125.000 spettatori (5.9%) e F.B.I. International 951.000 spettatori (5.4%). Su Italia1 Il mondo perduto: Jurassic Park ha intrattenuto 804.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 la nuova edizione di Quinta ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 16 aprile 2023) Maria De Filippi -(foto US Fascino) Nella serata di ieri,15, su Rai1 Il, in onda dalle 22:26 alle 1:10, ha conquistato 1.809.000 spettatori pari al 14.8% di share (in, dalle 21:33 alle 22:26, a 2.676.000 e il 14.2%). Su Canale5, dalle 21:27 alle 00:31, ha raccolto davanti al video 4.323.000 spettatori con uno share del 27.9% (Buonanotte di 6 minuti a 1.863.000 e il 24.3%). Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.125.000 spettatori (5.9%) e F.B.I. International 951.000 spettatori (5.4%). Su Italia1 Il mondo perduto: Jurassic Park ha intrattenuto 804.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 la nuova edizione di...

