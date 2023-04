Ascolti tv ieri: Amici Serale risale, niente da fare per Cantante Mascherato (Di domenica 16 aprile 2023) Come rivelano gli Ascolti tv di ieri, sabato 15 aprile 2023, il palinsesto televisivo ha offerto al pubblico diversi programmi di intrattenimento. Maria De Filippi si conferma la regina della prima serata di Canale 5. La quinta puntata del Serale di Amici è stata vista da 4.323.000 spettatori, share del 27.9% (sette giorni fa 3.847.000 spettatori e 27.1% di share). Su Rai1, invece, gli Ascolti del Cantante Mascherato hanno registrato 1.809.000 spettatori, 14.8% di share (la scorsa settimana 1.804.000 spettatori pari al 15.5%). La quinta puntata ha rivelato chi si nascondeva sotto la maschera di Scoiattolo Nero e sono stati decretati i finalisti. Di seguito tutti gli Ascolti tv di ieri degli altri canali: Rai2 FBI 1.125.000, 5.9%, e ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 16 aprile 2023) Come rivelano glitv di, sabato 15 aprile 2023, il palinsesto televisivo ha offerto al pubblico diversi programmi di intrattenimento. Maria De Filippi si conferma la regina della prima serata di Canale 5. La quinta puntata deldiè stata vista da 4.323.000 spettatori, share del 27.9% (sette giorni fa 3.847.000 spettatori e 27.1% di share). Su Rai1, invece, glidelhanno registrato 1.809.000 spettatori, 14.8% di share (la scorsa settimana 1.804.000 spettatori pari al 15.5%). La quinta puntata ha rivelato chi si nascondeva sotto la maschera di Scoiattolo Nero e sono stati decretati i finalisti. Di seguito tutti glitv didegli altri canali: Rai2 FBI 1.125.000, 5.9%, e ...

