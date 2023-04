ASCOLTI TV 15 APRILE 2023: AMICI RIGA DRITTO (27,9%), LA SEMIFINALE DE IL CANTANTE MASCHERATO SI FERMA AL 14,8%, SALE FBI (5,9%), TERRA AMARA (24,4%), VERISSIMO (23,1%+18,8%), CHIUDE SOLITI IGNOTI (23,2%), IL TG5 BATTE IL TG1 (Di domenica 16 aprile 2023) ASCOLTI TV 15 APRILE 2023 · Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2908 34.08 PT – 6477 35.00 24 – 3420 40.24 PT – 7613 41.14 Caffè di RaiUno – 142 8.10Tg1 – 987 21.20In Famiglia – 1298 24.64 + 1270 25.30Buongiorno Benessere – 1069 20.39Il Provinciale – 1102 18.25Linea Verde Start – 1533 18.78Linea Verde Life – 2615 21.69Tg1 – 3914 27.20Sentieri La Strada Giusta – 1721 12.88Passaggio a Nord-Ovest – 1013 9.11A Sua Immagine – 794 7.90 + 935 9.80ItaliaSì! – 1337 13.53 + 1657 15.33L’Eredità – 2548 21.05L’Eredità – 3481 24.51Tg1 – 3804 22.95SOLITI IGNOTI + Pres. ICM – 4285 23.19 + 2676 14.21Il CANTANTE MASCHERATO – 1809 14.81Ciao Maschio – 509 13.12 Prima Pagina – 494 20.00Tg5 – 1112 22.40X-Style – 638 12.10Alla Scoperta delle Highlands – 481 ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 16 aprile 2023)TV 15· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2908 34.08 PT – 6477 35.00 24 – 3420 40.24 PT – 7613 41.14 Caffè di RaiUno – 142 8.10Tg1 – 987 21.20In Famiglia – 1298 24.64 + 1270 25.30Buongiorno Benessere – 1069 20.39Il Provinciale – 1102 18.25Linea Verde Start – 1533 18.78Linea Verde Life – 2615 21.69Tg1 – 3914 27.20Sentieri La Strada Giusta – 1721 12.88Passaggio a Nord-Ovest – 1013 9.11A Sua Immagine – 794 7.90 + 935 9.80ItaliaSì! – 1337 13.53 + 1657 15.33L’Eredità – 2548 21.05L’Eredità – 3481 24.51Tg1 – 3804 22.95+ Pres. ICM – 4285 23.19 + 2676 14.21Il– 1809 14.81Ciao Maschio – 509 13.12 Prima Pagina – 494 20.00Tg5 – 1112 22.40X-Style – 638 12.10Alla Scoperta delle Highlands – 481 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... see_lallero : #AscoltiTv sabato 15 aprile 2023: Amici 22 a 4,2 mln (27,9%), Il Cantante Mascherato a 1,8 mln (14,8%) - fabiofabbretti : Tutti gli #ascoltitv di ieri (sabato 15 aprile 2023) li trovate qui ?? - GiusCandela : RT @fabiofabbretti: #Amici22 vola a 4,3 milioni (27.9%), niente da fare per #IlCantanteMascherato a 1,8 mln e il 14.8% (Tutti in Maschera 1… - IsaeChia : #IlCantanteMascherato 4 Vs #Amici22: ecco chi ha vinto la quinta sfida di ascolti Tutti i dati auditel della serat… - blogtivvu : Ascolti TV 15 aprile: serale Amici 22 e Il Cantante Mascherato, chi ha vinto? Dati auditel della prima serata… -