Ascolti 15 aprile, Amici contro Il Cantante Mascherato: chi ha vinto (Di domenica 16 aprile 2023) Parliamo di Ascolti. Ieri, sabato 15 aprile, è andata in scena la 5^ sfida a colpi di share fra la 4^ edizione de Il Cantante Mascherato e la 22^ edizione di Amici. La quinta puntata de Il Cantante Mascherato, che ha visto lo smascheramento di Scoiattolo Nero (sotto la maschera c'era la Valeria Marini) ha fatto 1.809.000 spettatori pari al 14,8% di share; mentre la quinta puntata di Amici, che ha visto l'eliminazione di Federica Andreani ha fatto 4.323.000 spettatori con uno share del 27,9%, portandosi a casa la serata.

