Artem Uss, la richiesta di estradizione e i dubbi su Nordio: cosa non ha funzionato e le preoccupazioni di Meloni (Di domenica 16 aprile 2023) L’arresto, il carcere, i domiciliari con braccialetto elettronico, la richiesta di estradizione e la fuga. Nella lunga serie di circostanze che hanno portato l’imprenditore russo Artem Uss, figlio del governatore della regione di Krasnojarsk, a lasciare indisturbato l’Italia nonostante gli americani lo stiano ricercando per associazione per delinquere, truffa e riciclaggio, pesano una serie di sottovalutazioni, forse errori di comunicazione. E ora il caso rischia di mettere in imbarazzo il governo, tanto che anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è dovuta intervenire, dopo lo scontro tra il ministro della Giustizia e i giudici di Milano sull’evasione, ammettendo che «va chiarito» se Carlo Nordio avrebbe potuto chiedere misure rafforzate di coercizione. Ma perché la difesa è riuscita a ... Leggi su open.online (Di domenica 16 aprile 2023) L’arresto, il carcere, i domiciliari con braccialetto elettronico, ladie la fuga. Nella lunga serie di circostanze che hanno portato l’imprenditore russoUss, figlio del governatore della regione di Krasnojarsk, a lasciare indisturbato l’Italia nonostante gli americani lo stiano ricercando per associazione per delinquere, truffa e riciclaggio, pesano una serie di sottovalutazioni, forse errori di comunicazione. E ora il caso rischia di mettere in imbarazzo il governo, tanto che anche la presidente del Consiglio Giorgiaè dovuta intervenire, dopo lo scontro tra il ministro della Giustizia e i giudici di Milano sull’evasione, ammettendo che «va chiarito» se Carloavrebbe potuto chiedere misure rafforzate di coercizione. Ma perché la difesa è riuscita a ...

