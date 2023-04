“Arresto per concubinato”. Generale del caso Rossi in carcere a Tunisi (Di domenica 16 aprile 2023) Emergono altri dettagli sulla situazione di Pasquale Aglieco. L'ex comandante provinciale dei Carabinieri di Siena è stato arrestato in Tunisia e si trova attualmente in carcere a Tunisi. Ma tale vicenda viene definita da fonti diplomatiche interpellate dall'Adnkronos un qui pro quo, che riguarda non un'accusa di falso documentale in merito a una immatricolazione di auto ma una discrasia tra i documenti legati allo stato civile. In particolare, Aglieco, che era comandante a Siena quando è stato trovato morto il manager di Mps David Rossi, l'anno scorso, dopo essersi congedato con il grado di Generale, si è trasferito ad Hammamet con la compagna. Nel presentare la richiesta del foglio verde necessario per la residenza Aglieco aveva dichiarato di essere regolarmente divorziato e di vivere more uxorio con ... Leggi su iltempo (Di domenica 16 aprile 2023) Emergono altri dettagli sulla situazione di Pasquale Aglieco. L'ex comandante provinciale dei Carabinieri di Siena è stato arrestato ina e si trova attualmente in. Ma tale vicenda viene definita da fonti diplomatiche interpellate dall'Adnkronos un qui pro quo, che riguarda non un'accusa di falso documentale in merito a una immatricolazione di auto ma una discrasia tra i documenti legati allo stato civile. In particolare, Aglieco, che era comandante a Siena quando è stato trovato morto il manager di Mps David, l'anno scorso, dopo essersi congedato con il grado di, si è trasferito ad Hammamet con la compagna. Nel presentare la richiesta del foglio verde necessario per la residenza Aglieco aveva dichiarato di essere regolarmente divorziato e di vivere more uxorio con ...

