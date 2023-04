Arbitro Chelsea-Real Madrid | a Stamford Bridge ci sarà Orsato

(Di domenica 16 aprile 2023), aa dirigere la sfida tra le due formazioni Designati gli arbitri per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, che andrà in scena tra martedì e mercoledì della prossima settimana. C’è anche un altro po’ di Italia in gara, oltre alle nostre squadre ancora in corsa: a dirigere il match tra, infatti,Daniele, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini. Quarto uomo Mariani, mentre in VAR Room saranno presenti Irrati e Valeri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Se l'arbitro Szymon Marciniak è stato designato per Napoli - Milan, nei quarti di ritorno di Champions ... Parliamo di Daniele Orsato , chiamato a dirigere Chelsea - Real Madrid (2 - 0 ...

CHELSEA-REAL: L'ARBITRO SARÀ ORSATO - Sportmediaset Sport Mediaset

