Aprilia / Tutto pronto per la quinta edizione dell’ “Aprilia Film Festival”, dal 5 al 6 maggio (Di domenica 16 aprile 2023) Aprilia – Si terrà il prossimo 5, 6 e 7 maggio al Teatro Finestra, presso gli spazi del Polo Culturale ex Claudia, via Pontina Km 46,600 Aprilia (LT) la quinta edizione dell’Aprilia Film Festival, sotto la direzione artistica del suo fondatore Federico Paolini, regista e attore Apriliano. Tutto ha inizio nel 2018 dove viene realizzato L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di domenica 16 aprile 2023)– Si terrà il prossimo 5, 6 e 7al Teatro Finestra, presso gli spazi del Polo Culturale ex Claudia, via Pontina Km 46,600(LT) la, sotto la direzione artistica del suo fondatore Federico Paolini, regista e attoreno.ha inizio nel 2018 dove viene realizzato L'articolo Temporeale Quotidiano.

