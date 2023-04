Apologia dei clan, condannata l’ex senatrice leghista Maraventano (Di domenica 16 aprile 2023) Capita spesso che durante un comizio il politico di turno si lasci andare a dichiarazioni sui generis. Ma talvolta si va fin troppo oltre come accaduto con l’ex senatrice leghista Angela Maraventano che per essersi fatta prendere un po’ troppo la mano, ieri è stata condannata a otto mesi di carcere per istigazione a delinquere. Il Gup di Catania ha inflitto 8 mesi per “Apologia di associazione mafiosa” all’ex senatrice della Lega Angela Maraventano La vicenda risale al 3 ottobre 2020 quando va in scena una manifestazione della Lega a Catania alla vigilia dell’udienza preliminare del caso Gregoretti in cui era imputato Matteo Salvini, la cui posizione è stata successivamente archiviata, e la sua ex collega di partito per difenderlo si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 16 aprile 2023) Capita spesso che durante un comizio il politico di turno si lasci andare a dichiarazioni sui generis. Ma talvolta si va fin troppo oltre come accaduto conAngelache per essersi fatta prendere un po’ troppo la mano, ieri è stataa otto mesi di carcere per istigazione a delinquere. Il Gup di Catania ha inflitto 8 mesi per “di associazione mafiosa” aldella Lega AngelaLa vicenda risale al 3 ottobre 2020 quando va in scena una manifestazione della Lega a Catania alla vigilia dell’udienza preliminare del caso Gregoretti in cui era imputato Matteo Salvini, la cui posizione è stata successivamente archiviata, e la sua ex collega di partito per difenderlo si ...

