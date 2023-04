Aorema Attacco jihadista | uccisi 6 soldati e 34 volontari civili dell’esercito

(Di domenica 16 aprile 2023) Ben 40 morti: 6e 34del Burkina Faso. Sono statidurante unnel nord del Paese compiuto a quanto si apprende da un gruppo. Un distaccamento diper la difesa della patria “è stato bersaglio di unda parte di uomini armati non identificati, nei pressi del villaggio di“, ha dichiarato in un comunicato il governatorato di Ouahigouya.

...di soldati e Volontari per la difesa della patria (Vdp) 'è stato bersaglio di unda parte di uomini armati non identificati sabato intorno alle 16, nei pressi del villaggio di', ha ......di soldati e Volontari per la difesa della patria (Vdp) 'è stato bersaglio di unda parte di uomini armati non identificati sabato intorno alle 16, nei pressi del villaggio di', ha ......di soldati e Volontari per la difesa della patria (Vdp) "è stato bersaglio di unda parte di uomini armati non identificati sabato intorno alle 16, nei pressi del villaggio di", ha ...

Attacco jihadista in Burkina Faso, almeno 40 morti Sky Tg24

Sei soldati e 34 ausiliari civili dell'esercito del Burkina Faso sono stati uccisi ieri durante un attacco nel nord del Paese compiuto probabilmente da un gruppo jihadista. Un distaccamento di soldati ...L’attaccante inglese non è riuscito a sbloccarsi in questa stagione. L’infortunio sembra meno grave del previsto Facciamo un flashback ad agosto. Precisamente al 7 agosto 2022. Una Conference League a ...