Anziano di 79 anni afferra il cucciolo e lo lancia dal secondo piano uccidendolo: testimoni sotto choc (Di domenica 16 aprile 2023) Un pensionato di 79 anni è stato denunciato dai carabinieri di Agrigento per aver ucciso un cane in suo possesso lanciandolo dal balcone al secondo piano. È successo giovedì scorso, in una palazzina ... Leggi su leggo (Di domenica 16 aprile 2023) Un pensionato di 79è stato denunciato dai carabinieri di Agrigento per aver ucciso un cane in suo possessondolo dal balcone al. È successo giovedì scorso, in una palazzina ...

