Antonella Clerici sbanca tutti: è lei la vera regina del mezzogiorno, la proposta della Rai (Di domenica 16 aprile 2023) E’ sempre mezzogiorno si attesta in cima agli ascolti e mamma Rai ha in serbo una bella sorpresa per la conduttrice di Legnano. Si preparano molte soddisfazione per Antonella Clerici.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 16 aprile 2023) E’ sempresi attesta in cima agli ascolti e mamma Rai ha in serbo una bella sorpresa per la conduttrice di Legnano. Si preparano molte soddisfazione per.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mino11986366 : @ntx650 Antonella Clerici mi sta sui coglioni - robertapiras_ : @EmanueleDiRocco Sembra di vedere Ballando ma per questo programma non funziona… ci vedrei meglio altre persone all… - danielledevonne : Per me la stella è sempre Antonella Clerici #IlCantanteMascherato - Gossip_Manager : Antonella Clerici quanto guadagna? #short #tv #antonellaclerici - GossipOne_it : Il futuro di Antonella Clerici a rischio: Forum in agguato per E' sempre mezzogiorno -