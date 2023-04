Antonella Clerici mantiene la calma in studio e si prende cura dell’intruso durante la trasmissione (Di domenica 16 aprile 2023) Quello che è successo ad Antonella Clerici nella sua trasmissione ha dell’incredibile. Un’intruso ha fatto capolino in studio, guardate. La nota conduttrice è finita al centro dell’attenzione per ciò che è accaduto in diretta. La Clerici ha stupito tutti reagendo con estrema calma e prendendosi cura dell’intruso nella sua trasmissione, avete visto? Antonella Clerici e l’inconveniente in studio – foto Instagram @antoClerici (grantennistoscana.it)Quello di Antonella Clerici è senza alcun dubbio uno dei volti più amati della televisione italiana. La conduttrice lombarda è la protagonista assoluta della mattina firmata ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 16 aprile 2023) Quello che è successo adnella suaha dell’incredibile. Un’intruso ha fatto capolino in, guardate. La nota conduttrice è finita al centro dell’attenzione per ciò che è accaduto in diretta. Laha stupito tutti reagendo con estremandosinella sua, avete visto?e l’inconveniente in– foto Instagram @anto(grantennistoscana.it)Quello diè senza alcun dubbio uno dei volti più amati della televisione italiana. La conduttrice lombarda è la protagonista assoluta della mattina firmata ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mino11986366 : @ntx650 Antonella Clerici mi sta sui coglioni - robertapiras_ : @EmanueleDiRocco Sembra di vedere Ballando ma per questo programma non funziona… ci vedrei meglio altre persone all… - danielledevonne : Per me la stella è sempre Antonella Clerici #IlCantanteMascherato - Gossip_Manager : Antonella Clerici quanto guadagna? #short #tv #antonellaclerici - GossipOne_it : Il futuro di Antonella Clerici a rischio: Forum in agguato per E' sempre mezzogiorno -