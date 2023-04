Anna Pettinelli | chi è l’ex fidanzato Stefano Macchi | età | lavoro | Elisa D’Ospina

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 16 aprile 2023)sarà ospite di Francesca Fialdini negli studi di Da noi a ruota libera e racconterà tutta la verità sulla sua vita privata e sul suo ex. La loro rottura ha generato tantissimi gossip, soprattutto perché lui si èsubito con un’altra. Siete curiosi e volete capirne di più? Continuate a leggere perché vi raccontiamo tutto quello che è successo tra loro. Chi èdisono stati fidanzati per molti anni nonostante i 18 anni di differenza. Non si hanno informazioni precise su come si sono conosciuti, ma si sono innamorati subito e sono rimasti uniti per moltissimi anni. hanno ...