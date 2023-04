Angelina Mango sul padre: “La sua morte fu un inferno” (Di domenica 16 aprile 2023) Angelina Mango, una delle cantanti in gara ad Amici di Maria De Filippi, si è aperta sulla morte del padre – Pino Mango, celebre cantautore italiano – proprio nel corso della trasmissione di Canale 5. L’artista è stato stroncato da un infarto il 7 dicembre 2014 durante un concerto a Policoro e il video del tragico momento venne anche condiviso su internet: Angelina ha infatti spiegato che affrontare il trauma della morte del padre è stato particolarmente doloroso proprio perchè era “tutto sotto gli occhi delle telecamere“. Angelina Mango è figlia d’arte: è infatti nata dal matrimonio di Mango e Laura Valente, la seconda cantante del gruppo dei Matia Bazar: La ragazza si è confidata con i compagni di ... Leggi su cinemaserietv (Di domenica 16 aprile 2023), una delle cantanti in gara ad Amici di Maria De Filippi, si è aperta sulladel– Pino, celebre cantautore italiano – proprio nel corso della trasmissione di Canale 5. L’artista è stato stroncato da un infarto il 7 dicembre 2014 durante un concerto a Policoro e il video del tragico momento venne anche condiviso su internet:ha infatti spiegato che affrontare il trauma delladelè stato particolarmente doloroso proprio perchè era “tutto sotto gli occhi delle telecamere“.è figlia d’arte: è infatti nata dal matrimonio die Laura Valente, la seconda cantante del gruppo dei Matia Bazar: La ragazza si è confidata con i compagni di ...

