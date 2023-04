Angelina Mango | Laura Pausini fa il tifo per lei | ' È una bomba' Il commento su Twitter

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fd2awne : angelina mango e federica fancam fc amici22 amici amicispoiler mattia #oriele #gfvip #incorvassi #donnalisi - holyyemmaa : RT @t4gli3nte: questa non è stata una puntata di amici ma il concerto della popstar angelina mango accompagnata dalla ballerina internazion… - aspettandoGG : RT @vitaparanoiiaa: angelina mango la degna erede di gaia gozzi e basta - LarryisthewayC : RT @flwermie_: angelina mango che concede l'ennesimo duetto ad un suo fan è veramente preziosa oltre ad essere bravissima #Amici22 https:/… - LarryisthewayC : RT @fvnzioniamo: se qualcun altro vincerà l’edizione della signorina angelina mango dovrà vedersela con me -

è una delle allieve della scuola di Amici che sta riscuotendo più successo tra il pubblico del talent show che si è innamorato della sua voce e del suo grande talento. La cantante, ...Tra i cantanti, in particolare, una voce ha rapito pubblico in studio e da casa, quella di. Amici 22, Laura Pausini tifa perAnche nella quinta puntata del Serale , ...A sorpresa, anche Laura Pausini ha speso parole di elogio per un'altra cantante della trasmissione:. Amici: Laura Pausini tifa perNell'appuntamento di ieri 15 aprile di ...

Amici 22, Laura Pausini e le parole per Angelina Mango ComingSoon.it

Angelina Mango è una delle allieve della scuola di Amici che sta riscuotendo più successo tra il pubblico del talent show che si è innamorato della sua voce e del suo ...Angelina Mango è una delle concorrenti più talentuose di questa edizione di Amici e per lei tifa anche una delle voci più belle del panorama italiano: Laura Pausini. Vediamo insieme cosa ha detto.