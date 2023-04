Anche la Roma allunga sull’Inter. Udinese, Pereyra disastroso (Di domenica 16 aprile 2023) La Roma non sbaglia come hanno fatto Inter, Juventus e Milan nel weekend e si prende tre punti per consolidare il terzo posto. I giallorossi battono 3-0 l’Udinese e devono ringraziare Pereyra, assoluto protagonista in negativo. SPERANZA VANA – La Roma si porta a +5 sulla quinta, ossia l’Inter, e prosegue la sua corsa Champions League pur senza entusiasmare. I giallorossi di José Mourinho battono 3-0 l’Udinese, che deve recriminare soprattutto con se stessa per l’esito del match. Dopo poco più di mezz’ora tutto sommato equilibrata angolo dalla destra, colpo di testa di Andrea Belotti destinato fuori di un metro che Roberto Pereyra respinge di mano in maniera casuale ma sciagurata. L’arbitro Antonio Giua non se ne accorge, ma il ricorso al VAR è inevitabile: rigore. Calcia Bryan ... Leggi su inter-news (Di domenica 16 aprile 2023) Lanon sbaglia come hanno fatto Inter, Juventus e Milan nel weekend e si prende tre punti per consolidare il terzo posto. I giallorossi battono 3-0 l’e devono ringraziare, assoluto protagonista in negativo. SPERANZA VANA – Lasi porta a +5 sulla quinta, ossia l’Inter, e prosegue la sua corsa Champions League pur senza entusiasmare. I giallorossi di José Mourinho battono 3-0 l’, che deve recriminare soprattutto con se stessa per l’esito del match. Dopo poco più di mezz’ora tutto sommato equilibrata angolo dalla destra, colpo di testa di Andrea Belotti destinato fuori di un metro che Robertorespinge di mano in maniera casuale ma sciagurata. L’arbitro Antonio Giua non se ne accorge, ma il ricorso al VAR è inevitabile: rigore. Calcia Bryan ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Era il 2017, ed era (quasi) tutto chiaro. Non avevamo ancora scoperto la trattativa Stato (Italia) - Mafia (#Libia)… - claudioguerrini : Ecco il risultato di questo bel calcio italiano. Dell’odio, delle violenze verbali, delle minacce e dei sospetti. D… - romeoagresti : #Juventus: #DeSciglio non è partito per Roma a causa di un affaticamento. Anche #Allegri non è partito a causa di u… - Salvato32340074 : RT @i_isola: Eccoli i primi 4 cuccioli partiti in questi giorni e arrivati a casa ?????? Tre di loro adottati: Cipria, Ruth e Kakà Lime in… - marcofurfaro : @abbllfrancesco Trova post contro la mia curva, quella della Roma e anche quella del Cagliari (caso Kean). Ma la co… -