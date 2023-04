Amstel Gold Race femminile 2023 oggi | orari | tv | programma | streaming | percorso | favorite

(Di domenica 16 aprile 2023) Si svolgeràl’, gara che aprirà il Trittico delle Ardenne e che vedrà al via tutte le big. In questa corsa, giunta ormai alla nona edizione, si partirà (alle ore 10:10) da Maastricht e si arriverà, dopo 155.8 km con all’interno addirittura 21 muri, a Valkenburg. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere su questa prova.Dopo una partenza abbastanza tranquilla, in cui le uniche insidie saranno rappresentate dai piccoli strappi di Maasberg (0.4 km al 5%) e Adsteeg (0.5 km al 4.7%), la corsa si farà molto più dura dal km 50 visto che da lì in poi si susseguiranno ben 19 muri in poco più di 100 km. Prima verranno le salite di Bergseweg (1 km al 5.2%), Korenweg (0.4 km al 4.5%), Kruisberg (0.6 km al 8.6%), ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cyclingoo : ?? Analisi Favoriti Amstel Gold Race 2023: ancora una volta tutti contro Tadej Pogacar / By @spaziociclismo… - CristinaScara : @CorSport Minchia, il ciclismo manco in grafica lo mettete! Tra un po' ci sono anche le partite di Serie D ed Eccel… - Piergiulio58 : Analisi Favoriti Amstel Gold Race 2023: ancora una volta tutti contro Tadej Pogacar - SpazioCiclismo - 53x11Podcast : RT @53x11Podcast: ??[PODCAST] Riviviamo insieme i momenti decisivi della #ParisRoubaix e cominciamo a parlare di Ardenne con Freccia del Br… - davidefent : RT @MarcoBardella2: AMARCORD - Amstel Gold Race 2004 - Davide Rebellin inizia battendo Michael Boogerd la sua straordinaria settimana nelle… -

Archiviata la stagione del pavè il ciclismo continua con la settimana dedicata al trittico della Ardenne, che inizierà come di consueto con l'Race , storica corsa olandese giunta alla sua 57ma edizione. I 253.6 chilometri che porteranno il gruppo da Maastricht a Berg en Terblijt saranno caratterizzati da molti strappi per cui ...Domenica 16 aprile 2023 va in scena l'edizione numero 57 dell'Race, la più importante corsa ciclistica olandese. Il percorso di 253.6 chilometri che porterà il gruppo da Maastrich a Berg en Terblijt sarà come da tradizione molto duro, con ben 33 ...Inizia il Trittico delle Ardenne. Tra i favoriti per la vittoria Tadej Pogacar, ma i rivali non ...

Si svolgerà oggi l'Amstel Gold Race femminile 2023, gara che aprirà il Trittico delle Ardenne e che vedrà al via tutte le big. In questa corsa, giunta ormai alla nona edizione, si partirà (alle ore 10 ...